Ein Selfie mit lebensgefährlichen Folgen

Ein 14-Jähriger ist am Sonntagnachmittag auf einen Strommast der Bahnstrecke in Burglesum geklettert und hat von der 15.000 Volt führenden Oberleitung einen Stromschlag erhalten.



Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen hatte der Jugendliche zusammen mit seinem 13-jährigen Freund mit Mobiltelefonen Fotos an den Gleisen aufgenommen. Ein 57-jähriger Anwohner hatte die Jungen beobachtet und noch aufgefordert von dem Mast herunterzukommen, wurde aber nicht ernst genommen. Kurz darauf gab es einen lauten Knall und mehrere Lichtblitze - der 14-Jährige fiel aus ca. fünf Meter Höhe brennend zu Boden. Der Sicherheitsabstand zu Bahnoberleitungen beträgt 1,5 Meter. Es ist unklar, ob der Jugendliche die Leitung überhaupt berührt hat.



Der 57-jährige Anwohner ist ein Notarzt: er löschte gemeinsam mit seiner Tochter die brennende Kleidung des Jugendlichen mit Wasser, übernahm die Erstversorgung und alarmierte die Rettungskräfte. Sie brachten den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg.



Bild: Wikipedia/Robb