Einmal werden wir noch wach ...

Besonderer Tag? Nein! Geschenk? Trotzdem!

Wie wichtig ist der Valentinstag uns Deutschen wirklich? Das wollte das Verbraucherforum mydealz wissen und hat 1.051 Verliebte (571 Männer, 480 Frauen) gefragt, wie sie es mit dem Valentinstag halten.

Auf den ersten Blick fällt das Ergebnis der Umfrage wenig schmeichelhaft aus: Der Valentinstag ist für weniger als jede zweite Frau (42,49 Prozent) und nur für jeden dritten Mann (33,06 Prozent) ein "besonderer Tag". Allerdings: 60,84 Prozent der befragten Männer und 59,29 Prozent der interviewten Frauen erwarten von ihrem Partner am Valentinstag "auf jeden Fall" ein Geschenk.



Kochen und Kreativität

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von STAEDTLER. kann der Mann am Valentinstag bei seiner Angebeteten mit Kreativität punkten. Jede vierte Frau wünscht sich einen handgeschriebenen Liebesbrief. Jeder vierte Mann freut sich am meisten über selbstgemachte Leckereien.

Die Umfrage ergab zudem, dass über 60 Prozent der Frauen unter 30 Jahren schon einmal einen handgeschriebenen Brief von ihrem Partner geschenkt bekommen haben.



Valentinstag für Sparfüchse

Wer kein Geld für Geschenke ausgeben und keine Zeit fürs Schreiben oder Kochen vergeuden will, kann sein Herzblatt auch einfach mit einem Sensationskuss überraschen. Hier gibt es die Anleitung.

Bild: Wikipedia/Marco Verch