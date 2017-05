Empfehlung: Interview mit Anwalt Ronald Kandelhard

Die Webseite Finanzrocker.net hat ein sehr gutes Interview mit dem Bremer Anwalt Dr. Ronald Kandelhard veröffentlicht. In dem 80-minütigen Gespräch erklärt Kandelhard, warum er sich jetzt mit Anfang 50 Jahren dazu entschieden hat, seinen gut laufenden Anwaltsjob an den Nagel zu hängen und den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hat. Geld war es nicht, das kann man dem Interview entnehmen. Er sagt über sich selber, dass er in der "Nahrungskette ziemlich weit oben" angelangt war. Vielmehr hat ihn der alte Job nicht mehr gereizt und man hört immer wieder raus, welche Bedeutung das Reisen in seinem Leben hat. Deshalb jetzt der Versuch als digitaler Nomade glücklich zu werden. Er betont, dass es mehr um "örtliche Unabhängigkeit" ging, weniger um die finanzielle. Insgesamt 3 Projekte plant Kandelhard, wobei mit easyrechtssicher.de das erste schon online ist und easycontracts.de in der PreLaunch-Phase ist. Es ist sehr spannend zu erfahren, wie er über Dienste wie trello und virtuelle Assistenten jetzt sein Business organisiert und auch die Einblicke in sein Privatleben sind nicht uninteressant (geschieden, Vater von 2 erwachsenen Kindern und jetzt ein 2-jähriger Nachzügler).