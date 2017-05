Empfehlung: Tesla-Fan Dennis Witthus aus Bremen

Dennis Witthus ist Geschäftsmann aus Bremen. In Bremen-Blumenthal betreibt er den Fachmarkt "witthus Hammer", welcher sich auf Farben, Tapeten und Teppiche spezialisiert hat. Und seit knapp einem Jahr ist er auch Youtuber mit aktuell 1100 Abonnenten. Zu sehen gibt es Videos über seine Firma, aber auch private Beiträge, wie z.B. eine Reise nach Irland oder ein Bart-Spezial des bekennenden Bart-Trägers.

Besonders sehenswert sind seine Videos zum Thema Tesla, denn seit März 2017 ist er begeisterter Besitzer eines Tesla 90D, ein Auto welches zu 100% elektrisch fährt und aus den USA stammt. Es ist mutig, solch ein Auto in Bremen zu fahren, denn der nächste Tesla-Händler befindet sich in Norderstedt bei Hamburg. Wenn es also Defekte am Wagen gibt, wie aktuell bei ihm der Fall, muss man also für jede Kleinigkeit nach Hamburg. Auch sehr spannend ist die Versorgung mit Ladestatioenn für das Auto in der Region Bremen. Solche Sachen werden in seinem Youtube-Kanal mit einer großen, fast kindlichen Freude und Leidenschaft abgedeckt. Nicht nur für Technik-Interessierte oder Auto-Liebhaber ist der Youtube-Kanal eine Empfehlung.