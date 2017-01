Energiebudgetberatung bei der Bremer Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Bremen und swb setzen auf Energiebudgetberatung.

Ein Runder Tisch hat in den letzten Monaten Maßnahmen und Angebote erarbeitet, die betroffenen Haushalten Hilfe und Unterstützung bieten – wenn sie genutzt werden. Weil der erste Schritt bekanntlich immer der schwierigste ist, erweitern die Verbraucherzentrale Bremen und swb das Beratungsangebot um eine "Energiebudgetberatung". Dabei erhalten Ratsuchende Begleitung bei der Bewältigung sowohl des akuten Problems als auch bei der langfristigen Verbesserung ihrer finanziellen Lage.



Die Energiebudgetberatung unterstützt die Ratsuchenden dabei, die Beratungsresultate einzelner Institutionen und Organisationen zusammenzuführen. Mit dem Netzwerk des Rundes Tisches im Hintergrund ist die Kooperation der Verbraucherzentrale Bremen mit swb auf zwei Jahre angelegt. Die Energie-budgetberatung wird in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Bremen und Bremerhaven angeboten.



Die Beratung ist für die Ratsuchenden kostenfrei. Kostenlose Info-Hotline 0800 8765430.



Weitere Informationen gibt es hier von der swb.