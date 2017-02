Erfolgreiches Computerspiel aus Bremen

Das Bremer Unternehmen BeamNG hat ein Computerspiel entwickelt, bei dem Rennsimulationen dank physikalischer Berechnungen verblüffend echt aussieht.



Zusammen mit drei Mitstreitern veröffentlichte Thomas Fischer (Geschäftsführer von BeamNG) im Mai 2012 ein erstes Video auf YouTube vom seinem Rennspiel. Der Clip wurde über Nacht zum viralen Erfolg. Heute hat BeamNG 34 Mitarbeiter, 13 von ihnen arbeiten in Bremen, die übrigen in den USA, Australien und Griechenland. Das Spiel hat längst Verkaufszahlen in sechsstelliger Höhe erreicht. Große Gameportale loben die authentische Optik, auch die BBC nannte die Simulationen bereits "beängstigend akkurat“.



Eine Software, die die Belastbarkeit von Materialien in Extremsituationen berechnet – ein solches Konzept lässt auch abseits der Gaming-Branche viele Spielräume für physikalische Simulationen. "Darin sehen wir unser zukünftiges Hauptgeschäftsfeld“, sagt Fischer. Erste Interessenten aus der Automobilbranche gebe es bereits. Daneben seien auch virtuell erzeugte Stunt-Szenen für Action-Filme denkbar, sagt Fischer (wfb-bremen.de)



Weitere Informationen gibt es unter www.beamng.com



Bild: Quelle BeamNG GmbH