Ergebnisse der Radio Bremen-Umfrage

Fast zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger im Land Bremen sind nicht zufrieden mit dem Zustand der Schulen im Land. Laut der repräsentativen Radio Bremen-Umfrage liegt dieses Thema den Bremern ganz besonders am Herzen. Besonders missfallend äußern sich die 35- bis 49-Jährigen und damit potentielle Eltern mit Kindern im schulpflichtigen Alter.



Überwiegend nicht gut wird auch die Wohnungssituation im Land Bremen bewertet. Die Hälfte der Befragten aus Bremen und Bremerhaven ist nicht zufrieden mit dem Angebot und wünscht sich mehr bezahlbare Wohnungen.



Nur die Hälfte im Land Bremen fühlt sich in Bremen und Bremerhaven sicher.



Mit der öffentlichen Verwaltung sind 60 % der Menschen in Bremen nicht zufrieden.



Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap zwischen dem 9. und 14. Januar 2017 mehr als eintausend Wahlberechtigte im Bundesland Bremen befragt (radiobremen.de).



Bild: Wikipedia/Wuzur