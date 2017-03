Eröffnung des Vegesacker Geschichtenhauses

Am Samstag öffnet das Vegesacker Geschichtenhaus um 11 Uhr. Nach einer Eröffnungsstunde können Besucher die Spielvorführungen des Hauses erleben. Das Geschichtenhaus wird an diesem Wochenende Samstag und Sonntag jeweils bis 17 Uhr geöffnet sein (facebook.com).



Neben der seit einem halben Jahr offenen Galerie im 1. Stock werden nun im Erdgeschoss Besucher in das Vegesack des 19. Jahrhunderts eingeladen. Das Amtszimmer, die Werft mit Seilerei, das Handelslager und die Spelunke sind der Rahmen in dem vom Leben in Vegesack und umzu erzählt wird. "Lauschen Sie den Geschichten aus früheren Zeiten, genießen Sie die Atmosphäre des alten Speichers und kehren Sie ein bei Kaffee und Kuchen in unsere gemütliche Walschänke."



Vegesacker Geschichtenhaus,Zum Alten Speicher 5A, 28759 Bremen-Vegesack, 11. März – 12. März, 11 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.



Bild: Vegesacker Geschichtenhaus/Facebook