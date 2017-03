Erstmals mehr als zwei Mio. Übernachtungen in der Stadt Bremen

Mit einem Plus von 0,5 Prozent liegt die Zahl der Übernachtungen in der Stadt Bremen erstmals in der Geschichte bei über zwei Mio. (senatspressestelle.bremen.de).

Genau genommen verzeichnete das Statistische Landesamt Bremen für den Zeitraum Januar bis Dezember 2016 2.004.635 Übernachtungen in den Stadtbremer Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten und Campingplätzen. Im Land Bremen wurden 2.403.246 Übernachtungen registriert.



Bei rund vierzig Mio. Tagesbesuchen geben Tagesgäste jährlich rund 1.350.000.000 Euro aus (durchschnittlich 33,70 Euro pro Tagesbesuch). Die Übernachtungsgäste in Hotels, Hostels und Ferienwohnungen haben pro Kopf und Tag durchschnittliche Ausgaben von 186 Euro (ca. 372,2 Millionen Euro). Rund 1,77 Milliarden Euro beträgt demnach der Brutto-Umsatz durch Tages- und Übernachtungstourismus in der Stadt Bremen. Mehr als 33.000 Menschen bestreiten im Bundesland ihren Lebensunterhalt durch den Tourismus.



Wie auch in den Vorjahren stammen rund achtzig Prozent aller Gäste aus Deutschland. Einen Rückgang von 3,9 Prozent gab es aus den ausländischen Märkten. Zum Beispiel Großbritannien (minus 9%). Frankreich (minus 7,6%).



Bild: Wikipedia/Wuzur