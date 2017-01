Eurosport 1 HD und DMAX HD über Antenne

Eurosport 1 HD und DMAX HD sind zum Start von DVB-T2 HD Teil des neuen freenet TV-Angebots.



"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit unserem starken Partner Discovery bei freenet TV. ... Gerade internationalen Spitzensport erwarten Zuschauer heute in der bestmöglichen Full-HD-Auflösung, und die können nur wir mit freenet TV bieten“, so Holger Meinzer, Chief Commercial Officer B2B bei MEDIA BROADCAST.



DVB-T2 HD ist seit dem 31. Mai 2016 im Rahmen einer ersten Stufe mit sechs HD-Programmen in ausgewiesenen Ballungsräumen empfangbar. Mit dem Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 HD am 29. März 2017 beginnt dann der Regelbetrieb mit rund 40 öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen überwiegend in Full-HD. Für den Empfang von privaten Programmen wie Eurosport 1 HD und DMAX HD über DVB-T2 HD wird ein entsprechendes Empfangsgerät mit Entschlüsselungsfunktion benötigt.



