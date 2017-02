Fahndung nach geraubtem BMW

Die Polizei Bremen fahndet nach einem in der Nacht geraubten grauen BMW 116i mit dem Kennzeichen HB-HT 186.



Unbekannte Täter überfielen um Mitternacht einen Mann, der mit seinem auf dem Parkplatz eines Sportstudios geparkten BMW wegfahren wollte. Sie zwangen ihn, auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Von Tatort aus fuhren die Täter über die Parkallee in Richtung Innenstadt. Kurz vor dem Stern drängten sie ihr Opfer aus dem PKW und entfernten sich.



Als besonderes Merkmal befinden sich am Heck des BMW auffällige Wolfs-Tatzen.



Die Ermittler fragen nach Zeugen der Tat und nach dem Verbleib des geraubten BMW. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888.



Bild: BMW 116i /Facebook