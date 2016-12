Fahrten mit der BSAG an Silvester

Am 31. Dezember gilt für die Bahnen und Busse der BSAG bis etwa 14:00 Uhr der normale Fahrplan für einen Sonnabend. In Bremen-Stadt wird ab circa 14:00 Uhr in den 20-Minuten-Takt gemäß Sonntags-Fahrplan gewechselt. Die Linien 38, 42, 44, 52, 61 und 62 werden wie im regulären Sonnabend-Fahrplan nicht angeboten. In Bremen-Nord wird ganztägig gemäß Sonnabend-Fahrplan gefahren. Die Linie 81 wird nicht angeboten.



Nachtlinien an Silvester

In der Silvesternacht wird der Verkehr erheblich verdichtet. Die Nachtlinien fahren von 0:10 bis 4:30 Uhr alle 20 Minuten ab Hauptbahnhof und dann noch um 5:00 Uhr, 5:30 Uhr und 6:30 Uhr.

Die weiterführenden Nachtlinien N6 und N94 fahren entsprechend. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 30. auf 31. Dezember, fahren die Nachtschwärmer-Busse des VBN auf den Linien N12, N25, N26, N27, N67 und N73. In der Silvesternacht fahren die Nachtschwärmer-Linien N12, N25, N27, N61, N62, N63, N67, N73 und N74. Die Linien N26, N68, N83 und N84 entfallen.



