Ikea in Bremen startet Lastenradverleih. pic.twitter.com/3xpMHxXYXh — Ludger Koopmann (@KoopmannLudger) 29. Dezember 2016





An dieser Nachricht stimmt rein gar nichts: Laut Ikea in Brinkum gibt es keinen Lastenradverleih, ein solcher Service ist auch in naher Zukunft nicht geplant und das Fahrrad auf dem Foto ist Sladda, ein Bike, das man bei Ikea kaufen kann.



Ludger Koopmann vom ADFC hat sich dazu bisher nicht geäußert.