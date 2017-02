Fanhinweise zum Spiel in Augsburg

Am 05.02.2017, 15.30 Uhr spielt Werder Bremen in der WWK Arena gegen den FC Augsburg. Für den langen Trip ins bayrische Schwabenland haben Werders Fanbetreuung und die Augsburger Polizei einige Informationen zusammengestellt. Eine Auswahl:



- Zwei Stunden vor Spielbeginn wird das Stadion geöffnet

- Es sind noch Tickets an der Tageskasse am Gästebereich erhältlich. Diese öffnet ca. zwei Stunden vor dem Spiel.

- Am Stadion gibt es keine Abgabemöglichkeit für Rucksäcke und Taschen.

- In der gesamten Arena ist ein bargeldloses System im Einsatz (2 Euro Pfand für die FCA Card). Im Gästeblock ist eine Getränke- und Verpflegungsstation vorhanden. Die Mitnahme von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. Rund um die Arena gibt es fußnah keine Kneipe oder Gaststätte.



Folgende Fanutensilien sind für die Mitnahme in den Gästebereich der WWK-Arena genehmigt:

- Fahnen bis 1,5 m

- Zaunfahnen

- Außerdem sind die bereits über Werders Fanbetreuung angemeldeten Megafone, Trommeln, großen Schwenkfahnen und Doppelhalter für die Mitnahme in den Gästebereich genehmigt worden.



Bild: WWK Arena (Quelle: Wikipedia/Emkaer)