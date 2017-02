Feuer in Altenheim in Sankt Magnus

Gestern um 21:12 Uhr meldete die Pflegekraft eines Altenheimes in Sankt Magnus ein Feuer in einem Bewohnerzimmer.



Die ersteintreffenden Feuerwehrmänner meldeten ein in Vollbrand stehendes Bewohnerzimmer im Erdgeschoss der Einrichtung. Wegen der zunächst unübersichtlichen Lage wurden um 21:28 Uhr vom Einsatzleiter weitere Kräfte nachgefordert. Zur Menschenrettung und Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren eingesetzt. Insgesamt wurden vier Bewohner mithilfe von Brandfluchthauben von der Feuerwehr gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.



Insgesamt wurden neun betroffene Personen vom Feuerwehrnotarzt vor Ort untersucht und eine davon in ein Bremer Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe nach dem Brand von Einrichtungsgegenständen wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.



Bild: Wikipedia/Qwerty242