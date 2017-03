Feuer in Dachgeschosswohnung in Huckelriede - Bewohner über Drehleiter gerettet

Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen der Bewohner einer Dachgeschosswohnung am Niedersachsendamm in Huckelriede.



Ein Anrufer meldete gegen 05:54 Uhr eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss sowie Hilferufe. Die ersteintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr betätigten die Meldung. Es brannte in einer Dachgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses in dem ca. 120 Personen gemeldet waren. Der Bewohner der betroffenen Wohnung, die bereits in voller Ausdehnung brannte, konnte sich durch ein Fenster auf das Dach retten und rief um Hilfe.

Die Menschenrettung über eine Drehleitern wurdeeingeleitet. Zeitgleich gingen zwei Trupps zur Brandbekämpfung und weiterer Erkundung in das Dachgeschoss vor. Parallel wurde das betroffene Dachgeschoss sowie das darunter liegende Geschoss geräumt. Um 06:43 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden.



Die gerettete Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik transportiert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.



Bild: Wikipedia/Qwerty242