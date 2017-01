Feuer in Reihenhaus in Lehe

Gestern um 21:15 Uhr meldete ein Anrufer ein Feuer im Erdgeschoss seines Reihenhauses im Ortsteil Lehe. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus dem vorderen Gebäudeteil im Erdgeschoss in das Dachgeschoss über. Die Bewohner waren bereits im Freien, wurden jedoch vom Rettungsdienst erstversorgt und wie zwei weitere Personen in stadtbremische Krankenhäuser transportiert.

Um 22:38 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus".



Durch brennende Einrichtungsgegenstände brannte das Erdgeschoss im vorderen Gebäudeteil aus, ein etwa fünf mal fünf Meter umfassender Anbau auf der Gebäuderückseite, in dem eine Holzschnitzerei untergebracht war konnte vor den Flammen gerettet werden. Das Obergeschoss ist vollständig verrußt, den Gesamtschaden beziffert der Einsatzleiter auf 100.000 Euro.



Bild: Wikipedia/Qwerty242