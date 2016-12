Feuerwerk zum Jahreswechsel

Nach Mitteilung der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen darf zum Jahreswechsel nur in der Zeit von 18 Uhr bis 1.00 Uhr geknallt werden.



Diese Bestimmung betrifft sogenannte pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 (F2)– Silvesterfeuerwerk – mit ausschließlicher Knallwirkung. Verboten ist das Abbrennen oder Abschießen von Seenotsignalmitteln . Zudem dürfen in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen und Kirchen grundsätzlich keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden. Das gleiche Verbot gilt auch im Hafengebiet und im Umkreis von 150 Metern um stroh- und reetgedeckte Häuser.



Die Bremer Bürgerinnen und Bürger werden darüber hinaus gebeten, in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften auf das Abbrennen von Feuerwerk zu verzichten – und damit auf mögliche Kriegstraumata der geflüchteten Menschen Rücksicht zu nehmen.



Komplett verboten sind Böller und Raketen rund um das Rathaus und den Roland. Dies gilt für einen Umkreis von 150 Metern. Zuwiderhandlungen können je nach Gefährdung mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro belegt werden (senatspressestelle.bremen.de).



Bild: Wikipedia/Fir0002