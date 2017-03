Film Night Ride - Termine 2017

Mit Filmen und Rädern startet BREMEN BIKE IT! in Kooperation mit Shorts Attack Bremen durch die Nacht. Sie fahren mit ihren Gästen zu ungewöhnlichen Orten, an denen sie mit einem mobilen Lastenradkino Kurzfilme zu unterschiedlichen Themen zeigen. Der Eintritt ist frei.



Termine 2017

Freitag, 5. Mai, Forschungsfahrt

Kurzfilme an Orten der Wissenschaft

20.45 Uhr, Treffen: am Eingang des Focke-Museums



Freitag, 11. August, SummerSounds flimmert

Kurzfilme in der Neustadt

21.00 Uhr, Treffen: am PAPP-Café



Was einen erwartet, sieht man in einer Bildergalerie auf bremen.de. Dort sind einige der schönsten Momente aus 2016 zusammengestellt.



Bild: Shorts Attack Bremen/Facebook