Foto-Ausstellung zum Weltfrauentag in der Hochschule Bremen

Die Foto-Ausstellung "The Act of Living“ von Anne-Cecile Esteve zeigt Überlebende der systematischen Gewalt gegen Frauen während der antikommunistischen Massenmorde und -verhaftungen in Indonesien 1965. Zu sehen ist die Ausstellung vom 6. bis 31. März 2017 in der Mensa der Hochschule Bremen (HSB) auf dem Campus Neustadtswall 30.



Die antikommunistischen Massenmorde in Indonesien, denen Mitte der 1960-er Jahre Hunderttausende Menschen zum Opfer fielen, zählen zu den furchtbarsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Porträts weiblicher Überlebender der Massaker in Indonesien vor über 50 Jahren, die das Internationale Völkertribunal zu 1965 als "einen der größten Massenmorde des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet hat.



Ab dem 7. März ist die Ausstellung täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, die Eröffnung ist am 6. März um 18 Uhr.