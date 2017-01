Freitag, der 13. auf deutschen Straßen

Freitag, der 13. gilt als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren. Die Daten der Straßen­verkehrsunfall­statistik können dies allerdings nicht bestätigen: Im Jahr 2015 kam es auf deutschen Straßen an den drei Freitagen, die auf den 13. eines Monats fielen, zu durchschnittlich 829 Unfällen mit Personen­schaden, bei denen 1 103 Menschen verunglückten. An den übrigen Freitagen waren es im Schnitt 966 Unfälle mit 1 259 Verunglückten (destatis.de).



Freitag, der 13. war damit 2015 sogar weniger gefährlich als die übrigen Freitage.



Allerdings ist der Freitag generell der unfallträchtigste Wochentag. Im Jahr 2015 waren es an den anderen Wochentagen im Durch­schnitt rund 817 Unfälle täglich mit 1 060 Getöteten oder Verletzten.

Bild: Wikipedia/Soenke Rahn