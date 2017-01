In diesem Jahr bietet das Alfred Wegener Institut in Bremerhaven allgemeine Institutsführungen für interessierte Einzelpersonen an. Treffpunkt ist das Institutsgebäude an der Columbusstraße / Am Alten Hafen 26.



Die Führungen sind kostenlos; eine Anmeldung (mit Terminauswahl) ist aber erforderlich.



Samstag, 21.01. bis Samstag 15.07.

Teilnehmerzahl: maximal 20

Dauer: zwei Stunden

Alfred-Wegener-Institut (Wegener-Haus), Am Alten Hafen 26, 27568 Bremerhaven



Bild: Wikipedia/Garitzko