Fünf Bremer eBay-Umsatzmillionäre

Immer mehr deutsche Händler erzielen durch den Verkauf über eBay Umsätze in Millionenhöhe. Aktuell sind es mehr als 1.000 (presse.ebay).



Die geographische Verteilung der Umsatzmillionäre stimmt in großen Teilen mit der Bevölkerungsdichte der einzelnen Bundesländer überein. Fast ein Viertel der Erfolgshändler kommt aus Nordrhein-Westfalen (22,9 Prozent), gefolgt von Bayern mit 15,9 Prozent und Baden-Württemberg (11,9 Prozent).



Das Bundesland Bremen kommt auf 0,5 Prozent (was 5 Millionären entspricht).



Die umsatzstärkste Kategorie ist Haus & Garten – 34 Prozent des Umsatzes im Club der eBay-Umsatzmillionäre werden in diesem Bereich generiert. Dahinter folgen Elektronik mit 26,2 Prozent und Motors mit 23,2 Prozent.