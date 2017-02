Fünfmal ist Bremer Recht

Das Reiseblog "Landlinse" hat sich auf die Suche nach Orten gemacht, die auch Bremen heißen. In drei Bundesländern sind sie fünf mal fündig geworden.



"Man kann es sich nicht verkneifen. Dieses Schmunzeln auf den Lippen, wenn 240 Kilometer entfernt von der Hansestadt Bremen auf einer Landstraße irgendwo im tiefsten Nordrhein-Westfalen ein leuchtend gelbes Ortschild am Horizont erscheint und man das gute Gefühl hat – endlich ist man in Bremen angekommen. Mit 3.500 Einwohnern ist das Bremen in der Gemeinde Ense auch gleich das größte Bremen unter den Namensvettern. ... Vom Husarenplatz aus geht es vorbei am Kindergarten, der stilecht den Namen 'Die Bremer Stadtmusikanten' trägt, in Richtung Ortskern. ... die Grün- und Teichanlagen am Bremer Bach dürfen bei keinem Dorfrundgang fehlen."



Weiter geht die Reise nach

Bremen in der Gemeinde Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen

Bremen in der Gemeinde Hohentengen in Baden-Württemberg

Bremen in der Gemeinde Amtzell in Baden-Württemberg

Bremen in der Gemeinde Geisa in Thüringen



Bild: Wikipedia/Wuzur