Seit 25 Jahren gibt es in Bremen das Restaurant "El Mundo". Jetzt zieht sich Geschäftsführer Reza Najmehchi zurück. Das 2500 Quadratmeter große Restaurant in der Überseestadt wird künftig unter der Flagge von gastro consulting segeln. "gastro consulting" sitzt in Hamburg und ist mit 800 Mitarbeitern einer der großen Player im Gastro-Business. Allein in Bremen ist das Unternehmen mit Restaurants wie "Bolero", "Vai Vai", "Luv", "Paulaners", "Chilli Club" sehr präsent.