In welchen deutschen Städten sind die Mitarbeiter am zufriedensten mit ihrem Gehalt? Der kununu Gehaltszufriedenheits-Index gibt die Antwort. Stuttgart führt den Gehaltszufriedenheits-Index an. Auf Platz 2 folgt Bonn. Den dritten Platz belegt Karlsruhe. München, Frankfurt und Köln sind ebenfalls in den Top 10. Schlusslicht ist Leipzig.



Bremen landet auf Platz 18 von 30.



Generell waren deutsche Arbeitnehmer 2016 zufriedener mit ihrem Gehalt als 2015. Die Analyse zeigt aber auch, dass Arbeitnehmer deutlich zufriedener mit ihren Kollegen sind als mit ihren Gehältern. Während Gehaltszufriedenheit die drittschlechteste von 13 Kategorien auf kununu ist, bleibt der Kollegenzusammenhalt auch 2016 die am besten bewertete Kategorie (3,95). Am schlechtesten wird die Kommunikation (3,31) bewertet.



" ... Geld motiviert nicht dauerhaft. Ein gutes Miteinander mit den Kollegen, ein attraktives Arbeitsumfeld und ein interessanter Aufgabenbereich sind auf lange Sicht genauso wichtig“, so Johannes Prüller, Pressesprecher von kununu.



Der Index basiert auf mehr als 120.000 Bewertungen der letzten beiden Jahre zum Thema Gehalt auf kununu.com. Berücksichtigt wurden Daten für die nach Einwohnerzahl 30 größten Städte Deutschlands.