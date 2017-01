Gemüse im Weltraum

In einer Bremer Tiefgarage wird wird Gemüse gezüchtet. Es ist eine besondere Garage und besonderes Gemüse. Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben dort nämlich ein Gewächshaus errichtet, das in naher Zukunft Astronauten in ihren Raumschiffen und auf fremden Planeten mit Nahrung versorgen soll.

Es gibt keine Erde oder Sonneneinstrahlung im Gewächshaus. Dafür aber einen perfekt optimierten Lichtmix sowie einen flüssigen Nährstoffcocktail; der rieselt als Nebel regelmäßig auf die Wurzeln nieder,



Ein erster Praxistest steht im nächsten Jahr an. Dann werden Forscher in der Antarktis Gemüse aus Bremen ernten (wfb-bremen.de).



Bild: Wikipedia/Biswarup Ganguly