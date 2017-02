Gesprächsabend in der Stabi: Was ist Shared Reading?

Am Dienstag findet in Bremen ein Gesprächsabend rund um das neue Leseformat Shared Reading statt.



Mit einem Vortrag und offener Gesprächsrunde widmen sich die Literaturexperten Carsten Sommerfeldt und Thomas Böhm an diesem Abend der Frage "Wie werden Publikum und Bücher in Zukunft zusammenkommen?"



Aus England kommt zum Beispiel das "Shared Reading". Menschen lesen sich dort gegenseitig etwas vor und kommen dadurch zwanglos in ein Gespräch. Shared Reading wird seit mehr als fünfzehn Jahren in Liverpool angewandt: in Kindergärten, Schulen, Gefängnissen, Gemeindezentren, in Unternehmen und natürlich auch in Bibliotheken.

Der Ablauf beim Shared Reading: Eine Gruppe von Menschen in einem geschützten Raum. Informell und ohne Vorbereitung. Angeleitet von einem ausgebildeten Facilitator lesen die Teilnehmer eine Geschichte gemeinsam laut und langsam. Und dann reagieren die Teilnehmerspontan, sprechen über Ihre Gedanken, tauschen sich aus. Es entsteht kreatives Lesen eines vorher unbekannten Textes. Diese neue Lesart ist "persönlich, unmittelbar und wohltuend." (stabi-hb.de).



28.02.2017, Zentralbibliothek, Wall-Saal - Zugang außen über Am Wall, 20:00 Uhr, der Eintritt istfrei



Bild: Wikipedia/Daniel Tepe