Global Game Jam an der Uni Bremen

Weltweit treffen sich vom 20. bis 22. Januar 2017 viele tausend Spieleentwickler an mehr als 600 Orten, um beim "Global Game Jam“ gemeinsam neue Computer- oder Brettspiele zu kreieren. In Bremen richtet ein Team aus Studierenden und Mitarbeitern des Technologie-Zentrums Informatik und Informationstechnik (TZI) der Universität Bremen das Event aus.



Alle Interessierten (Laien und Profis) sind eingeladen, sich zu beteiligen – Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, dafür sind Kreativität und Teamgeist gefragt. Hier geht es zur Anmeldung



Mitzubringen sind für den Jam ein Laptop mit der individuell benötigten Software, Papier und Stifte für die Planungsphase und Essen und Trinken für die 48 Stunden, denn manche Teilnehmer bleiben die komplette Zeit vor Ort. Das Bremer Event findet im Mehrzweckhochhaus (MZH), Ebene 0 in den Räumen P1, P2 und P3 an der Bibliothekstraße 1 statt. Start ist am Freitag, 20. Januar, um 15 Uhr – die Eröffnungszeremonie beginnt um 15.45 Uhr. Das Ende ist für Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr geplant.



Bild: Wikipedia/Roland Kutzki