Hauptzollamt Nürnberg informiert zum Welttag des Artenschutzes

Weltweit sind weit über 5.000 Tier- und 30.000 Pflanzenarten im Bestand gefährdet oder akut vom Aussterben bedroht. Durch die unbedachte Mitnahme und den Kauf von Pflanzen oder Tieren wird die Artenvielfalt in den Urlaubsländern erheblich gestört. Zum heutigen Internationalen Tag des Artenschutzes ruft das Hauptzollamt Nürnberg daher dazu auf, unbedingt auf solche Mitbringsel zu verzichten.



"Aufklärung ist hier nach wie vor wichtig, denn immer noch werden die Aufgriffe kaum weniger. 2016 konnten wir in einem Rucksack sogar lebende Chamäleons sicherstellen", so Martina Stumpf, Pressesprecherin des Hauptzollamts Nürnberg.



Reisende, die Erzeugnisse aus geschützten Arten mitbringen, laufen stets Gefahr, dass diese "Souvenirs" bei der Einreise beschlagnahmt und eingezogen werden und das Bundesamt für Naturschutz ein Bußgeld gegen sie verhängt oder sogar ein Strafverfahren eingeleitet wird. Hierbei wird im Übrigen nicht unterschieden, ob es sich um Fundstücke wie zum Beispiel Strandgut oder gekaufte Waren handelt. Auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.