Smartphone-Nutzung an Heiligabend

Viele Deutsche verordnen sich an Heiligabend klare Regeln für die Nutzung des Smartphones. Bei knapp der Hälfte wird an Heiligabend das Smartphone zumindest während des Essens nicht in die Hand genommen, bei jedem Fünften besteht ein komplettes Smartphone-Verbot.

Auf der anderen Seite macht jeder Dritte gerade an Heiligabend vermehrt Fotos und Videos mit dem Gerät.

Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Befragung, die Bitkom Research durchgeführt hat. Dabei wurden im November 1,007 Personen ab 14 Jahren in Deutschland befragt.



Deutsche lieben ihre Weihnachtskarte

Persönlich und kreativ, so wünschen sich 40 Prozent der Deutschen Weihnachtsgrüße von Freunden oder Familie. Wobei ein persönlicher Anruf oder eine handgeschriebene Weihnachtskarte besonders gut ankommen.

Allseitige Weihnachtsgrüße in die Runde via Facebook, Whatsapp oder per E-Mail finden dagegen 23 Prozent nicht ausreichend. Das ergab eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage des E-Mail-Marketing-Anbieters CleverReach unter 1.005 Deutschen.



Weihnachtsbaum anzünden - so geht´s richtig

Echte Kerzen am Baum sind doch am schönsten. Aber wie zünden man sie mit Stil an? So vielleicht.



Diese verdammten Plusgrade

Heiligabend. Aufwachen. Der erste Schnee ist gefallen. Ein Traum!. Für uns Norddeutsche heißt es mal wieder: Pustekuchen. Aber es gibt zum Glück ja das Internet



Bild: Wikipedia/Liesel