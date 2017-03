Heimbrauerwettbewerb der union Brauerei

Die Union Brauerei veranstaltet am 05. und 06. Mai die 3. Bremer Craft Bier Tage



Es wird dann wieder einen Heimbrauerwettbewerb geben. Der Gewinner bekommt die Chance, sein Bier auf der Anlage der Brauerei mit den Braumeistern nachzubrauen und dann an den 4. Craft Bier Tagen vorzustellen.



"Also: Ihr braut gerne mal zu Hause? Ihr seid Bier-Nerds im besten Sinne des Wortes und wollt uns zeigen, was Ihr könnt? Na dann: Lasst Eurer Kreativität freien Lauf! Das Rezept sollte selbstverständlich Eure Eigenkreation und mit

Heimbrauer-Equipment gebraut sein und keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe beinhalten. Und meldet Euch bis spätestens 21. April bei uns an – eine E-Mail an carsten.eger@brauerei-bremen.de reicht dafür – und bringt das Bier bis spätestens 01.05. bei uns vorbei: 4 Flaschen 0,5 l oder 6 Flaschen 0,33 l sollten es sein, damit alle Verkostungen vorgenommen werden können."