HfK Studenten präsentieren "Schönhässlich – Das Magazin"

Eine Publikation von Studierenden der HfK Bremen setzt sich kritisch mit Normen und Grenzen von Schönheitsidealen auseinander.

"Schönhässlich – Das Magazin“ wendet sich gegen die Normierung der nur schönen Mode an-schönen Körpern und zeigt, wie es anders geht: Mode, Fotostrecken und Texte trennen nicht mehr in Schön und Hässlich. Werte und Vorstellungen werden unterwandert, Tabus gebrochen, Geschlechtererwartungen relativiert.



Über 60 Studierende, Absolventinnen und Absolventen der HfK Bremen präsentieren ihre Entwürfe aus den Bereichen Mode, Foto und Grafik. Begleitet werden diese von Interviews mit einem Modedesigner, mehreren Modelabels und Sonja Eismann vom "Missy Magazine“. Dazu gibt es drei Essays.



Die Veröffentlichung wird mit einer Release-Party am 25. Januar 2017 gefeiert. Hier gibt es das Magazin zum Sonderpreis von acht Euro zu kaufen (Normalpreis 12 Euro). Ab 18 Uhr laden die beteiligten Studierenden in die HfK Bremen, Speicher XI, Raum 3-12-060 ein.



Das Magazin ist im Fach- und Bahnhofsbuchhandel oder direkt beim Textem-Verlag erhältlich (hfk.bremen.de).