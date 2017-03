Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD, wird an diesem Wochenende auch Vorsitzender der Partei. Angela Ulrich vom Nordwestradio hat sich vor ein paar Tagen mit Schulz in Berlin getroffen und über seinen europäischen Weg, seine Vorstellungen vom gemeinsamen Miteinander in Deutschland und über das anstehende Wahlkampf-Jahr gesprochen.



Hier gibt es das Gespräch zum Anhören: