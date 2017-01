Ellis Island

In der Sendung "Eine Stunde History" des Deutschlandradios geht es in dieser Folge um Ellis Island vor New York, die vor 125 Jahren eröffnet wurde. Bis 1956 war die Insel der erste Ort, an dem Einwanderer amerikanischen Boden betraten. Zu Wort kommt auch Simone Eick vom Auswanderhaus in Bremerhaven. Sie spricht über die Motive der deutschen Auswanderer während des 19. Jahrhunderts.



Winter 1947

In der Sendung "As times goes by" von Radio Bremen wird hier an den Winter 1947 in Mitteleuropa erinnert. Am 7. Januar begann eine lang anhaltende, extreme Kältewelle.



Bild: Wikipedia/Eckhard Etzold