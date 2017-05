Hotel-News

Neues Hostel mit 100 Zimmern

Im Herbst wird es in direkter Bahnhofs-Nähe ein neues Hotel/Hostel mit 100 Zimmer bzw. 400 Betten geben. Die Immobilie am Breitenweg wurde schon 2016 von dem Berliner Anbieter gekauft und wird derzeit umgebaut. Zimmer soll es ab 9€ pro Person und Nacht geben, dann allerdings in Mehrbettzimmern. Einzel- und Doppelzimmer gehen ab ca. 40€ los. A&O Hotels verfügt über 30 Hotels und Hostels mit mehr als 6000 Zimmern.

Neues prizeotel im Münchener Flughafen

Die aus Bremen stammende Hotel-Kette "prizeotel" wird 2019 ein Hotel am Münchener Flughafen eröffnen. Das Hotel wird 160 Zimmer erhalten und dann das ingesamt 7. der Gruppe sein. Auch das Münchener Hotel soll ein Design von Karim Rashid erhalten. Derzeit gibt es Hotels in Bremen, Hamburg und Hannover.

Parkhotel wird für 3 Millionen renoviert

Das Dorint Park Hotel hat seinen Bankett- und Konferenzberech für 1 Million € renoviert. Weitere 2 Millionen € sollen in die Renovierung von 50 der 175 Hotelzimmer und Suiten gesteckt werden. Die Zimmer sollen größere Betten und begehbare Kleiderschränke bekommen. Die Renovierung der Zimmer soll 2018 abgeschlossen sein.