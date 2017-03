HSB Workshop mit Online Lernmodul

Für alle, die sich noch in der Entscheidungsphase für ein Studium befinden, bietet die Koordinierungsstelle für Weiterbildung der Hochschule Bremen eine Studienorientierungsmöglichkeit an.

Die Workshops werden im Blended-Learning-Format durchgeführt. Das bedeutet, dass ein Teil des Workshops online und eigenständig erarbeitet werden muss und ein zweiter Teil in Präsenz stattfindet.



Die nächsten Termine mit freien Plätzen:

Mittwoch, 19. April 2017, 9 bis 14 Uhr (VANR 9329)

Mittwoch 26. April 2017, 9 bis 14 Uhr (VANR 9330)

Dienstag 9. Mai 2017, 9 bis 14 Uhr (VANR 9331)

Dienstag 13.06.2017 von 9 bis 14 Uhr (VANR 9332)



Die Teilnahme am Online-Teil ist kostenlos, für den Präsenz-Teil werden 15 Euro erhoben. Ansprechpartnerin für Informationen und die Anmeldung:

Sabine Riemer, 0421 5905 4131



Der Ablauf:

1. Ein Online-Lernmodul:

Sie eignen sich vor dem Workshop viele wichtige Informationen zum System Hochschule und Bewerbungen an. Das Durcharbeiten ist verpflichtender Bestand des Gesamtkonzept.

2. Nach dem Durcharbeiten des Online-Lernmoduls melden Sie sich zu einem der Workshops an



Dieses Blended-Learning-Format wird in Kooperation der Studienberatung und der Koordinierungsstelle für Weiterbildung angeboten.