Ideen für die Bahnhofsvorstadt

Wie soll sich die Bahnhofsvorstadt entwickeln? Wie könnte beispielsweise das Areal rund um das ehemalige Bundeswehrhochhaus gestaltet werden. Wie sehen Visionen zum Rembertikreisel oder Breitenweg aus? Was tut dem bunten Quartier in Bremen-Mitte gut, was fehlt, was braucht es nicht?

Diesen und ähnlichen Fragen gingen Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertreter der Behörden, der Architektenkammer und des Ortsamtes nach. Die Ergebnisse werden nun in einer Ausstellung im Bauressort gezeigt (senatspressestelle-bremen.de)



Ausstellungseröffnung ist am

Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr

Contrescarpe 72, 28195 Bremen



Die Ausstellung ist bis zum 17. März 2017 werktags im Foyer des Bauressorts während der täglichen Öffnungszeiten zu sehen.

Montag - Donnerstag 9.00 - 15.00 Uhr

Freitag 9.00 - 13.30 Uhr



Bild: Wikipedia/Wuzur