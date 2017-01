Die Sendung "Schulz und Böhmermann" kehrt im März ins Fernsehen zurück.



Olli Schulz und Jan Böhmermann werden ab dann bei ZDFneo immer am ersten Sonntag des Monats vier Gäste einladen. 10 Folgen sind geplant - die letzte Sendung wird also erst am 3. Dezember ausgestrahlt.



"Über die Gäste der jeweiligen Sendungen soll jeweils kurzfristig informiert werden, wer in der ersten Ausgabe im März dabei sein wird, hat ZDFneo bislang nicht verraten." (dwdl.de).