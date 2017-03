Informationsveranstaltung "Zukunftschance Ausbildung“ heute im AFZ

Das 2014 gestartete Projekt "Zukunftschance Ausbildung“ – Ausbildungsplätze für junge Geflüchtete – wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Bis zu 80 Plätze stehen für eine einjährige Einstiegsqualifizierung (EQ) zur Verfügung, an die sich bei erfolgreichem Verlauf eine Ausbildung anschließt.

Wie bereits in den Vorjahren, werden die Plätze in Kooperation mit der Handelskammer Bremen sowie der Handwerkskammer Bremen in Betrieben der Privatwirtschaft sowie in Einrichtungen des bremischen öffentlichen Dienstes bereitgestellt.



Das Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen öffentlichen Dienst (AFZ) lädt heute von 15 bis 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Bremer Doventorscontrescarpe 172 B ein (senatspressestelle-bremen.de). Interessierte Geflüchtete können sich im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden über die rund 30 verschiedenen angebotenen Berufe informieren. Die Arbeitsagentur wird Informationen zur EQ-Berechtigung und zur Ausstellung von EQ Pässen geben. Anbieter von Sprachkursen werden "Schnupperunterricht“ durchführen und das Bremer und Bremerhavener Integrationsnetz (bin) informiert über ausländerrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Berufsausbildung.



