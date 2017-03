Infostände zum BSAG Fahrplanwechsel

Am 15. März 2017 startet für alle Straßenbahn- und Buslinien in Bremen-Stadt der neue Jahresfahrplan 2017/2018.

Um über die Veränderungen zu informieren, sind BSAG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommenden Wochen mit Infoständen im Einsatz. Dort gibt es nicht nur kostenlose Linienfahrpläne im Taschenformat für alle Tag- und Nachtlinien. Auf Wunsch können auch individuelle Fahrpläne ausgedruckt und mitgenommen werden. Das Team steht vor Ort für alle Fragen rund um das Angebot zur Verfügung (bsag.de).



Die Termine:

18. März, 10 bis 18 Uhr, Einkaufszentrum Weserpark

22. März, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Hemelingen

24. März, 9 bis 18 Uhr, Einkaufszentrum Berliner Freiheit

25. März, 9 bis 15 Uhr, Einkaufszentrum Berliner Freiheit

29. März, 10 bis 18 Uhr, Einkaufszentrum Roland-Center

30. März, 10 bis 18 Uhr, Einkaufszentrum Walle-Center

1. April, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Osterholz

2. April, 13 bis 18 Uhr, Lilienthaler Frühlingsfest