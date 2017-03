Internationale Raumfahrt-Masterstudiengänge an der Uni Bremen

An der Universität Bremen starten zum Wintersemester zwei neue englischsprachige internationale Raumfahrt-Masterstudiengänge.



Die systemübergreifende Ausbildung qualifiziert für einen Einsatz in der Raumfahrtindustrie oder vergleichbaren Hochtechnologiebranchen sowie in Forschungseinrichtungen. Die Studiengänge werden von den drei Fachbereichen Produktionstechnik, Maschinenbau & Verfahrenstechnik, Physik/Elektrotechnik und Mathematik/Informatik sowie dem Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen und dem Institut für Raumfahrtsysteme Bremen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) organisiert.



Bewerbungsschluss ist der 30. April bzw. der 15. Juni.