JA-Politiker im Nordwestradio sorgt für Unmut

Das Unternehmen Kühne+Nagel hat während der Nazi Zeit das Eigentum von geflüchteten und deportierten Juden abtransportiert und viel Geld damit verdient. Auf dem Gelände des Kühne+Nagel Neubaus in der Martinistraße will Ex taz Redakteur Henning Bleyl eine "Arisierungs Mahnmal" errichten lassen.



Am 1. März plant das Nordwestradio eine Podiumsdiskussion zum Thema "Das Geschäft mit der Arisierung in Bremen – Wie erinnern an die Ausplünderung der verschleppten und geflüchteten Juden?", zu der Bleyl eingeladen war. Wie die taz meldet, hat er seine Teilnahme nun abgesagt. Der Grund: Auf dem Podium soll auch Marvin Mergard, Mitglied der Jungen Alternative Bremen, Platz nehmen. Mergard hatte die Rede von Björn Höcke, der die Erinnerung an die Grauen der Nationalsozialisten als "Schande" bezeichnet hatte, verteidigt.



Vom Nordwestradio heißt es dazu: Es geht uns darum "möglichst unterschiedliche Positionen zu einem streitbaren Thema gegenüberzustellen.“



Weitere Gäste auf dem Podium

- Carmen Emigholz, SPD, Staatsrätin für Kultur der Stadt Bremen

- Dieter Leuthold, Institut für Unternehmensgeschichte der Hochschule Bremen



Mittwoch, 1. März 2017 von 18:05 bis 19:00 Uhr, Live aus dem Bremen Presse-Club (facebook.com)



Bild: Nordwestradio/Facebook