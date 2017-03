Jahresbilanz der Bundespolizeidirektion Hannover

Die Bundespolizeidirektion Hannover ist zuständig in den Ländern Niedersachsen sowie in Hamburg und Bremen. Zu den Aufgaben gehören die grenz- und bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung und die Luftsicherheit auf den Flughäfen in Hannover, Hamburg und Bremen. Ein paar Zahlen aus ihrer Jahresbilanz für 2016



- Im Jahr 2016 hat sich die Gesamtzahl der Straftaten gegenüber dem Vorjahr um 5,2 % auf 66.507 Delikte erhöht.

Besonders auffällig ist die Zunahme der Körperverletzungsdelikte mit 8,8 % auf 3.366 Tathandlungen. Die meisten Körperverletzungen wurden dabei in der Metropolregion Hamburg mit 2.014 Delikten begangen. Weitere Schwerpunkte waren Hannover mit 684 Körperverletzungen und Bremen mit 514 Körperverletzungen. Als Täter wurden zumeist deutsche Staatsangehörige festgestellt.

- Bei den Sicherheitskontrollen an den drei Verkehrsflughäfen Hamburg, Hannover und Bremen wurden 63.104 verbotene Gegenstände festgestellt. Hervorzuheben ist hier, dass immer wieder verbotene Spring- und sogenannte Butterflymesser im zugriffsbereiten Handgepäck mitgeführt werden.



