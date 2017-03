Jay Khan im Bremer Weserpark

Ab Samstag gibt es in der Stadt Temperaturen von bis zu 12 Grad, da wird es Zeit, für frischen Wind im Kleiderschrank zu sorgen. Am 24. und 25. März gibt es im Bremer Weserpark Live-Modenschauen: Auf dem Catwalk, im Lichthof vor P&C, präsentieren die Geschäfte aktuelle Modeinspirationen aus den Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2017.



Für musikalische Unterhaltung sorgt Jay Khan. Der ehemalige US5-Sänger steht am Samstag live auf der Bühne. Begleitet wird er von internationalen Tänzerinnen und Tänzern, die die angesagten Fashiontrends vorführen.



Showzeiten

Freitag, 24.03.: 13.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00 Uhr.

Samstag, 25.03.: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Uhr.

Jay Khan

Samstag, 25.03.2017 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr



Bild: Jay Khan (Quelle Wikipedia/9EkieraM1)