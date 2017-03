jazzahead! clubnight am 29. April 2017

Die 7. jazzahead! clubnight verwandelt 40 Orte in Bremen in Jazz-Clubs. In Spielstätten, Hotels, Museen, Kirchen und Kneipen gibt es vom frühen Abend bis tief in die Nacht Jazz in vielen Facetten.

Das Ticket bietet nicht nur Eintritt in alle Clubs, sondern auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im gesamten VBN-Gebiet.



Tickets sind für den Preis von 25 Euro (20 Euro ermäßigt) erhältlich.



Hier gibt es das Programm.



Das Ticket ist hültig vom 29. April ab 15.00 Uhr bis zum 30. April 2017 10.00 Uhr in den Verkehrsmitteln des VBN. In den Zügen nur gültig in der 2. Klasse.

Bild: jazzahea!/Facebook