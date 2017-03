Jugendlicher attackiert - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann attackierte Mittwochabend einen Jugendlichen aus Marokko und beschimpfte ihn. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Der 17-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr von der Haltestelle Rembertistraße mit der Straßenbahnlinie 10 in Richtung Sebaldsbrück. Am Dobben stieg ein Mann ein, ging direkt auf den Jugendlichen zu und fragte ihn, ob er Flüchtling sei. Nachdem der Marokkaner dies bejahte, soll ihn der Unbekannte als "scheiß Flüchtling" beleidigt haben und schlug und trat ihm gegen den Kopf. Ein Freund und Begleiter des Jugendlichen drängte den Angreifer ab und verließ die Bahn zusammen mit dem 17-Jährigen an der Haltestelle Am Hulsberg.



Der Angreifer wurde als etwa 30 Jahre alt, 175-180 Zentimeter groß und ungepflegt beschrieben. Er trug einen grünen Pullover und eine helle Hose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Laut Aussagen der Beteiligten filmte eine Insassin die Auseinandersetzung. Die Frau wird ebenfalls gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



