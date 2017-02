Karneval-Fremdknutschen - 44% der Männer tun es

Geknutscht wird an Karneval gerne (gemeint ist der "echte, der große Karneval im Rheinland). Mit geschürzten Lippen werden sogenannte Bützchen an andere Narren verteilt - allerdings immer ohne Hintergedanken. Allerdings: 44 Prozent der Männer gaben bei einer Umfrage von Lovepoint an, schon einmal an Karneval fremdgeknutscht zu haben. Bei den Frauen sind es 22 Prozent.



"Gelten an Karneval für mich andere Regeln trotz Beziehung?", fragen sich Jahr für Jahr wieder zahlreiche Karnevalsbegeisterte. "Ja", gaben 62 Prozent der Männer als Antwort an. Nur 36 Prozent der Frauen sieht das genauso.

Besonders gut lässt sich an Karneval fremdflirten: 44 Prozent der Männer fällt das in Stimmung des Karnevals leichter. 38 Prozent der Männer suchen an Karneval sogar gezielt nach einem erotischen Abenteuer. Für Frauen ändert sich in der fünften Jahreszeit nicht viel. Nur 9 Prozent geben an, dass ihnen Fremdflirts an Karneval leichter fallen. Und nur 19 Prozent suchen an Karneval gezielt nach einem erotischen Abenteuer.



Bild: Wikipedia/Ronnie Macdonald