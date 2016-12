Die Recycling-Stationen von Entsorgung kommunal haben am 24. und 31. Dezember 2016 geschlossen. Vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember 2016 können die Serviceangebote zu den gewohnten Öffnungszeiten genutzt werden (senatspressestelle.bremen.de).



Am 26. Dezember 2016 wird die Rest- und Bioabfallsammlung und die Sammlung von Papier/Gelber Sack nicht durchgeführt. Der Termin wird am Samstag, dem 31. Dezember 2016 nachgeholt.



Bild: Wikipedia/Wuzur