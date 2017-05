Ein Teilabschnitt der Knochenhauerstraße ist ab heute Fußgängerzone. Die Umwandlung findet zur Probe für ein Jahr und auch nur in der Zeit von 11 bis 20 Uhr statt. Die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich soll so für Fußgänger erhöht werden. In den nächsten Wochen ist außerdem geplant, diesen Bereich durch Gründflächen und Sitzmöglichkeiten aufzuwerten. Zudem ist ein kostenloses WLAN geplant.

Das Parkhaus Mitte ist weiterhin ohne Einschränkungen für Autofahrer erreichbar.